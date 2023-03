Smog fuori controllo, i consigli su come difenderci (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime settimane le condizioni meteorologiche hanno causato un’aria stagnante e un aumento dei livelli di inquinamento atmosferico. La situazione è preoccupante in tutta la penisola, soprattutto nelle regioni del nord Italia, come Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, dove i livelli di inquinanti in alcune città hanno raggiunto livelli molto alti. Ad esempio, secondo le stime di Infoaria della regione Lombardia, il 22 febbraio scorso a Mantova si è registrato un accumulo di particelle sottili, in particolare PM10, di 103 microgrammi per metro cubo, ovvero più del doppio del limite giornaliero consentito. Questi livelli così elevati hanno determinato l’adozione di misure temporanee antiSmog di secondo livello, tra cui divieti di circolazione e di riscaldamento domestico. Il report di Legambiente Il problema dell’emergenza Smog ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) Nelle ultime settimane le condizioni meteorologiche hanno causato un’aria stagnante e un aumento dei livelli di inquinamento atmosferico. La situazione è preoccupante in tutta la penisola, soprattutto nelle regioni del nord Italia,Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, dove i livelli di inquinanti in alcune città hanno raggiunto livelli molto alti. Ad esempio, secondo le stime di Infoaria della regione Lombardia, il 22 febbraio scorso a Mantova si è registrato un accumulo di particelle sottili, in particolare PM10, di 103 microgrammi per metro cubo, ovvero più del doppio del limite giornaliero consentito. Questi livelli così elevati hanno determinato l’adozione di misure temporanee antidi secondo livello, tra cui divieti di circolazione e di riscaldamento domestico. Il report di Legambiente Il problema dell’emergenza...

