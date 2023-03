Sky Sport Serie B 2022/23 29a Giornata, Palinsesto Telecronisti NOW (10 - 11 - 12 Marzo) (Di venerdì 10 marzo 2023) Appuntamento con la Serie BKT 2022/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout.In campo da venerdì 10 a domenica 12 Marzo con la ventinovesima Giornata della stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Si inizia domani con Cagliari-Ascoli in diretta alle... Leggi su digital-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Appuntamento con laBKT/2023, da seguire interamente su Sky e in streaming su NOW, con i 380 match stagionali, oltre a playoff e playout.In campo da venerdì 10 a domenica 12con la ventinovesimadella stagione. Spazio all’approfondimento pre e post-partita con gli studi dedicati e i collegamenti con gli inviati dal campo. Si inizia domani con Cagliari-Ascoli in diretta alle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : Roma-Real Sociedad 2-0 Risultato finale ? Andata degli ottavi di finale di Europa League ? ? #ElShaarawy (13') ?… - SkySport : Juventus-Friburgo 1-0 Risultato finale ? ? #DiMaria (53') ? Andata degli ottavi di finale di Europa League ?… - ZZiliani : @florabarral Mi fa piacere perché, spersonalizzando il discorso, era come chiedere a Sky Sport meno maleducazione e… - lyo_93 : SKY Sport_ Filtra ottimismo per le condizioni fisiche di tutti incluso #Chiesa Gazzetta_ Filtra pessimismo sulle… - Adriano161093 : @Tiarossi2 Per Sky Sport c'era ottimismo. -