Sky, sindacati: riconversione o esodo per 1.200 lavoratori (Di venerdì 10 marzo 2023) Sky Italia ha illustrato ai sindacati un piano di efficientamento che interesserà 1.200 lavoratori, chiamati a scegliere fra un esodo volontario incentivato, fino alla capienza del budget stanziato dall’azienda, e una riconversione professionale verso le attività che verranno reinternalizzate nei prossimi tempi. Lo hanno annunciati i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil dopo un incontro con L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) Sky Italia ha illustrato aiun piano di efficientamento che interesserà 1.200, chiamati a scegliere fra unvolontario incentivato, fino alla capienza del budget stanziato dall’azienda, e unaprofessionale verso le attività che verranno reinternalizzate nei prossimi tempi. Lo hanno annunciati iSlc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil dopo un incontro con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

