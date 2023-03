SKY: “Rinnovo Lobotka: l’agente a Napoli per la fumata bianca” (Di venerdì 10 marzo 2023) Luca Marchetti di Sky Sport rivela che, a proposito del Rinnovo di Lobotka, l’agente è a Napoli per la fumata bianca Luca Marchetti, si sofferma sulla questione rinnovi riguardante i calciatori del Napoli. L’esperto di mercato di Sky Sport rivela ai microfoni di Radio Marte: “L’unico calciatore per il quale si registrano accelerate in termini di Rinnovo – ha svelato – è Stanislav Lobotka: il procuratore del centrocampista slovacco, nella giornata di ieri, è arrivato in città per limare gli ultimi dettagli del prolungamento del contratto, che sarà formalizzato a breve”. “Quanto a Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, invece, da tempo sui media si parla di un Rinnovo vicino, eppure le trattative non sono giunte ad una fase ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Luca Marchetti di Sky Sport rivela che, a proposito deldiè aper laLuca Marchetti, si sofferma sulla questione rinnovi riguardante i calciatori del. L’esperto di mercato di Sky Sport rivela ai microfoni di Radio Marte: “L’unico calciatore per il quale si registrano accelerate in termini di– ha svelato – è Stanislav: il procuratore del centrocampista slovacco, nella giornata di ieri, è arrivato in città per limare gli ultimi dettagli del prolungamento del contratto, che sarà formalizzato a breve”. “Quanto a Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, invece, da tempo sui media si parla di unvicino, eppure le trattative non sono giunte ad una fase ...

