Sky propone ai sindacati un piano di trasformazione circa 800 posizioni lavorative (Di venerdì 10 marzo 2023) Comunicato Sky Italia - Nel corso dell’incontro annuale di oggi con i rappresentanti sindacali di impiegati, quadri e giornalisti, Sky ha illustrato un ampio piano di upskilling, reskilling, insourcing e di uscite volontarie, che si è reso necessario alla luce degli impatti sul business generati dai cambiamenti dello scenario macroeconomico dell’ultimo anno.La ridefinizione del piano di trasformazione prevede un impatto su 800 risorse aggiuntive, tra lavoratori interni ed esterni, che vanno ad aggiungersi alle 400 posizioni lavorative già previste nell’accordo... Leggi su digital-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Comunicato Sky Italia - Nel corso dell’incontro annuale di oggi con i rappresentanti sindacali di impiegati, quadri e giornalisti, Sky ha illustrato un ampiodi upskilling, reskilling, insourcing e di uscite volontarie, che si è reso necessario alla luce degli impatti sul business generati dai cambiamenti dello scenario macroeconomico dell’ultimo anno.La ridefinizione deldiprevede un impatto su 800 risorse aggiuntive, tra lavoratori interni ed esterni, che vanno ad aggiungersi alle 400già previste nell’accordo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DBenedectus : In occasione della Giornata internazionale per i diritti della donna, mercoledì 8 marzo Sky Cinema Due propone una… - tveffe : ?? Si conclude oggi la prima parte della stagione 24 di #LawAndOrderSVU su Sky Investigation. Domenica prossima la s… - ClaraMutsc : Quando #sky ti propone un film nomination Oscar 23 ,io direi di vedere, cosa ne pensate? - VanityFairIt : Sky propone in esclusiva tutti i Gran Premi. Ferrari e Mercedes sono all'inseguimento della Red Bull del campione d… - sportli26181512 : Davide Astori, a cinque anni dalla scomparsa due speciali su Sky: Per l'anniversario, a 5 anni dalla scomparsa di D… -