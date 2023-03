Sky Italia presenta il suo piano di “upskilling | reskilling | insourcing” Ossia 1 200 a rischio esubero

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si temono esuberi a Sky, emittente controllata dal gruppo statunitense Comcast. Il nuovocontempla “uscite volontarie o il cambio di mansione” per ben 1.200 addetti, oltre uno su dieci. Ai 400 “esodati” in base agli accordi del 2021 se ne sono aggiunti altri 800, fra lavoratori interni ed esterni, su un totale di circa 10mila persone. I sindacati lanciano quindi l’allarme: il riassettoto dall’amministratore delegato Andrea Duilio nell’incontro annuale coi rapnti sindacali di impiegati, quadri e giornalisti “potrebbe diventare dirompente” se gli strumenti di riconversione “non fossero utilizzati in modo efficace”. L’azienda lo definisce un ampiodi “e di uscite volontarie” e ...

Si aggiungono a 400 uscite incentivate di piano 2021 . Il piano di contenimento costi presentato da Sky ai sindacati riguarda 800 lavoratori interni ed esterni a cui sara' proposta la riqualificazione professionale, e in alternativa l'uscita incentivata, e si aggiunge invece alle 400 ...

Sky Italia ha presentato ai sindacati il piano di efficientamento che prevede un impatto su 800 risorse aggiuntive, tra lavoratori interni ed esterni, che vanno ad aggiungersi alle 400 posizioni ...L'annuncio dei sindacati dopo l'incontro con l'ad che ha illustrato il piano 2024-25. Triplicato il numero di persone che dovranno cambiare o lasciare il lavoro ...