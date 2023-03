Skriniar, il PSG non cambia posizione. Pre-contratto firmato (Di venerdì 10 marzo 2023) La situazione di Milan Skriniar non cambia. L’Inter è destinata a salutare il suo difensore, secondo Fabrizio Romano su Twitter la posizione del PSG è rimasta la medesima dopo l’eliminazione dalla Champions League con il Bayern Monaco. ADDIO – Tra l’Inter e Milan Skriniar sarà addio, questa è una certezza. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, il PSG non ha cambiato posizione per quanto riguarda l’affare. Il difensore ha firmato un pre-contratto a gennaio e quest’ultimo verrà rispettato. Skriniar si unirà al club francese a partire da giugno, quando la sua esperienza con l’Inter si concluderà. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) La situazione di Milannon. L’Inter è destinata a salutare il suo difensore, secondo Fabrizio Romano su Twitter ladel PSG è rimasta la medesima dopo l’eliminazione dalla Champions League con il Bayern Monaco. ADDIO – Tra l’Inter e Milansarà addio, questa è una certezza. Secondo quanto scritto da Fabrizio Romano su Twitter, il PSG non hatoper quanto riguarda l’affare. Il difensore haun pre-a gennaio e quest’ultimo verrà rispettato.si unirà al club francese a partire da giugno, quando la sua esperienza con l’Inter si concluderà. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Skriniar, il PSG non cambia posizione. Pre-contratto firmato - - fabiocovili : @Augusto61716223 @theMilanZone_ Non credo, ricordati che per Skriniar il Psg ha offerto 60 mln - Giussa63 : @FBiasin CHISSA CON SKRINIAR DA GENNAIO AL PSG COME SAREBBE ANDATA..... HANNO FATTO I FURBI CON L INTER ....PER 30… - 0Javierzanetti : Skriniar è più facile che gli auguri li faccia al PSG ???? Povero calcio... - Jesa13890917 : RT @Darmumas: Skriniar si accorda col Psg: - Hakimi accusato di stupro - Al-Khelaïfi accusato di rapimento e tortura - stagione finita pe… -