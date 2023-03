SIW | Colpo di scena a l’Occhio del Coach | abbiamo un nuovo Genesis Champion

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 marzo 2023) Incredibiledinell’ultima puntata dedel(che potete recuperare e vedere QUI) Nel corso del Match che avrebbe permesso, in caso di vittoria, a Taoma Twin di avere una chance titolata al SIWTitle detenuto da El G, il lottatore e il suo avversario, Sheridan, sono stati attaccati da Lucifer Brox e Doc Miller. I due hanno poi sfidato El G a un Match titolato nella stessa puntata, che ha accettato la sfida. Primo Titolo in carriera Dopo un Match intenso, a sorpresa a trionfare e battere il campione è stato Lucifer, che è diventato per la prima volta (e primo titolo in carriera) SIW. Termina, dopo 341 giorni (lo aveva conquistato il 2 Aprile 2022 sconfiggendo Leon Chiro) il regno di El G, il più lungo ...