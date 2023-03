Sisma Perugia-Umbertite: sopralluogo del Governatore Tesei nelle aree colpite (Di venerdì 10 marzo 2023) Notte tranquilla nel Perugino dopo le tre forti scosse registrare giovedì. Oggi e domani scuole chiuse nell’area interessata dal terremoto. Da ieri sera la sede della Protezione Civile di Foligno è diventato il centro operativo per coordinare le operazione di emergenza legate al terremoto che ha riguardato la zona dell’Alto Tevere. Presente il Governatore Donatella Tesei, gli assessori Enrico Melasecche e Luca Coletto, i direttori regionali alla Protezione Civile e Sanità, il prefetto Armando Gradone, questore e comandanti delle forze ordine, e dell’esercito. In coordinamento con la Protezione Civile nazionale si sono avviate una serie di procedure e verifiche che hanno visto tra l’altro l’attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con 2 ambulanze e 2 auto mediche tra Santorfeto, Pierantonio ed Umbertide. Sempre in coordinamento con la ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 10 marzo 2023) Notte tranquilla nel Perugino dopo le tre forti scosse registrare giovedì. Oggi e domani scuole chiuse nell’area interessata dal terremoto. Da ieri sera la sede della Protezione Civile di Foligno è diventato il centro operativo per coordinare le operazione di emergenza legate al terremoto che ha riguardato la zona dell’Alto Tevere. Presente ilDonatella, gli assessori Enrico Melasecche e Luca Coletto, i direttori regionali alla Protezione Civile e Sanità, il prefetto Armando Gradone, questore e comandanti delle forze ordine, e dell’esercito. In coordinamento con la Protezione Civile nazionale si sono avviate una serie di procedure e verifiche che hanno visto tra l’altro l’attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con 2 ambulanze e 2 auto mediche tra Santorfeto, Pierantonio ed Umbertide. Sempre in coordinamento con la ...

