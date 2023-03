Sisma Perugia-Umbertide: stanziamento immediato fondi per emergenza (Di venerdì 10 marzo 2023) La Giunta regionale dell’Umbria ha assunto venerdì mattina la delibera che individua e mette a disposizione immediata fondi della Regione per l’emergenza, mentre dal lato operativo stanno proseguendo gli interventi locali tra cui i sopralluoghi dei tecnici, iniziati tempestivamente, per la rilevazione dei danni negli edifici sia pubblici che privati nell’area interessata dalle scosse sismiche. La Protezione civile regionale continua ad essere operativa sia nel coordinamento che nell’effettuazione degli interventi a favore della popolazione colpita dal Sisma di ieri. L’operato del personale, grazie al materiale a disposizione della Protezione Civile regionale e comunale, ha permesso in poche ore di allestire in diverse strutture del territorio 200 posti letto occupati, nella notte passata, da 130 persone. Inoltre, con l’intervento del ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 10 marzo 2023) La Giunta regionale dell’Umbria ha assunto venerdì mattina la delibera che individua e mette a disposizione immediatadella Regione per l’, mentre dal lato operativo stanno proseguendo gli interventi locali tra cui i sopralluoghi dei tecnici, iniziati tempestivamente, per la rilevazione dei danni negli edifici sia pubblici che privati nell’area interessata dalle scosse sismiche. La Protezione civile regionale continua ad essere operativa sia nel coordinamento che nell’effettuazione degli interventi a favore della popolazione colpita daldi ieri. L’operato del personale, grazie al materiale a disposizione della Protezione Civile regionale e comunale, ha permesso in poche ore di allestire in diverse strutture del territorio 200 posti letto occupati, nella notte passata, da 130 persone. Inoltre, con l’intervento del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: Perugia-Reggina, gara a rischio causa sisma: sopralluogo in atto al “Curi” - Mediagol : Perugia-Reggina, gara a rischio causa sisma: sopralluogo in atto al “Curi” - psb_original : Sisma in Umbria, Perugia-Reggina verso il rinvio: le ultime #SerieB - infoitinterno : Perugia, ricognizione aerea sulle zone del sisma - umbriaOn : #Paura tra #Umbertide e #Pierantonio. Il #terremoto raccontato dai cittadini -