Sinner-Gasquet in tv | data | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023

Jannik Sinner sfiderà Richard Gasquet nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall'8 al 19 marzo. L'azzurro dopo una splendida campagna indoor europea è chiamato ad una prova di forza e continuità ora nei due 1000 sul veloce all'aperto americano. Dopo il bye ricevuto nel round d'apertura, il suo esordio in campo lo vedrà opposto ad un veterano del circuito maschile quale Richard Gasquet. Si tratta del primo confronto diretto tra i due, con il transalpino che arriva dal buon successo in tre set ai danni del croato Borna Gojo. In questo inizio di stagione Gasquet si è anche tolto la soddisfazione di tornare a vincere un torneo ATP, trionfando ad Auckland.

