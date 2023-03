Sindaco di Crotone a Tgcom24 | Sgarbo istituzionale non avermi invitato a Cdm

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Vincenzo #Voce, sindaco di Crotone: 'Non mi hanno invitato al Cdm di Cutro. È strano, perché Crotone ha fatto la pa… - fattoquotidiano : Crotone, il sindaco Voce: “Sgarbo istituzionale non invitarci al Consiglio dei ministri. Questa città ha dato l’ani… - myrtamerlino : 'Sono dispiaciuto per la città di Crotone. Non aver invitato il sindaco della città che ha dato il cuore e l'anima… - MKISKOV : RT @niky40786498: Il sindaco di Crotone, che aveva osato scrivere alla Meloni, escluso dal circo pomeridiano. Una medaglia al petto Hanno… - Cover_forever : RT @niky40786498: Il sindaco di Crotone, che aveva osato scrivere alla Meloni, escluso dal circo pomeridiano. Una medaglia al petto Hanno… -

dia Tgcom24: "Sgarbo istituzionale non avermi invitato a Cdm" "Al Cdm non mi hanno invitato neanche per un saluto istituzionale. sicuramente è stato uno sgarbo istituzionale nei ......degli esercizi pubblici sono state abbassate in ottemperanza ad un'apposita ordinanza del. ... Il Cara di- ha assicurato il titolare del Viminale rispondendo ad una domanda - Non ...Ad accogliere Meloni al palazzo del comune di Cutro ilAntonio Ceraso, il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto, il presidente della provincia diSergio Ferrari, il ...

Cutro, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce: "È un torto alla città, sono dispiaciuto, Meloni venga qui a onorare le vittime" La7

"Nelle ore in cui si svolgerà il Consiglio dei ministri andrò ad omaggiare la tomba di un ragazzo che avrebbe compiuto domenica 24 anni e che riposerà per sempre nel cimitero di Crotone". Lo ha detto ...in provincia di Crotone. Le esequie – spiega una nota diffusa dal Comune di Bologna – si terranno secondo il rito islamico, in forma privata, alla presenza del sindaco di Bologna, Matteo Lepore e dell ...