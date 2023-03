Simulant | Robbie Amell nel trailer del film sci-fi

(Di venerdì 10 marzo 2023)è il protagonista del thriller sci-fi, di cui online è stato condiviso il primoin attesa del debutto nelle sale. Il 2 giugno arriverà nelle sale americane e sul circuito di video on demand il thriller sci-fi, con, ecco il. Nel video si assiste a quello che accade in un mondo in cui esistono degli umanoidi che vivono in mezzo agli esseri umani, situazione che porta a una situazione complicata quando si ha a che fare con sentimenti profondi come il lutto e l'amore. Ilè diretto da April Mullen, mentre la sceneggiatura è firmata da Ryan Christopher Churchill. La storia è ambientata in un mondo in cui androidi (SIMS) ed esseri umani co-esistono. …

The official Simulant trailer for the upcoming sci-fi thriller drama titled has been released. It features Robbie Amell as a humanoid A.I. trying to win over the love of a human woman still grieving ...A humanoid A.I.'s attempt to win over a widow's heart places it in the path of a government agent trying to stop the rise of machine consciousness.