Simeone torna in albiceleste

Dopo aver accarezzato, per poi abbandonare il sogno di partecipare al mondiale in Qatar, Simeone torna in nazionale dalla porta principale. Lionel Scaloni, CT campione del mondo in carica, ha convocato il Cholito per i prossimi impegni dei biancocelesti. La selezione Argentina giocherà contro Panama e il Curacao. Simeone torna ufficialmente in nazionale dopo la lunga assenza che dura dal 2018 quando lo stesso Scaloni lo aveva convocato per per il torneo Coliseum di Los Angeles dove ha messo a segno anche la sua unica rete in nazionale al debutto contro il Guatemala. Successivamente un'altra presenza per lui contro la Colombia nello stesso torneo e poi altre 3 presenze in altrettante amichevoli sempre a fine 2018 e sempre da subentrato mettendo insieme 52 minuti.

