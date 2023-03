Simeone: “L’Eintracht abbia rispetto del governo italiano. La sicurezza deve prevalere” (Di venerdì 10 marzo 2023) Il consigliere Nino Simeone prende posizione contro la dirigenza delL’Eintracht Francoforte che ha attaccato il governo italiano. Negli ultimi giorni la dirigenza delL’Eintracht Francoforte ha alzato la voce contro le istituzioni italiane, dopo aver saputo che i tifosi tedeschi non avrebbero preso parte alla trasferta per la sfida di Champions League con il Napoli. I tedeschi hanno minacciato ricorsi, ma si sono spinti anche oltre prendendo posizione contro il governo italiano. Su quanto accaduto è intervenuto il consigliere Nino Simeone che dice: “Prima un “politico”, un Consigliere tedesco, e adesso addirittura la dirigenza della Società calcistica che si permette, velatamente, di esprimere giudizi negativi sull’operato del nostro ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 10 marzo 2023) Il consigliere Ninoprende posizione contro la dirigenza delFrancoforte che ha attaccato il. Negli ultimi giorni la dirigenza delFrancoforte ha alzato la voce contro le istituzioni italiane, dopo aver saputo che i tifosi tedeschi non avrebbero preso parte alla trasferta per la sfida di Champions League con il Napoli. I tedeschi hanno minacciato ricorsi, ma si sono spinti anche oltre prendendo posizione contro il. Su quanto accaduto è intervenuto il consigliere Ninoche dice: “Prima un “politico”, un Consigliere tedesco, e adesso addirittura la dirigenza della Società calcistica che si permette, velatamente, di esprimere giudizi negativi sull’operato del nostro ...

