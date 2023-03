Silvergate e Silicon Valley | crollano le banche Usa della nuova economia I timori di un nuovo 2008 affossano le Borse di tutta Europa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si respira un’aria pesante su tutti i principali listini europei, in scia all’andamento degli ultimi giorni dei mercati Usa. A Piazza Affari il FTSE MIB è in calo del 2,14%, e non va meglio nel resto di, con tutte le principali piazze in territorio nettamente negativo. Dietro il nervosismo degli operatori sembrano esserci le tensioni legate alle fortissime oscillazioni registrate nell’ultima settimana sui mercati finanziari statunitensi, trainate dal crollo diCapital, banca operante nel settore delle criptovalute, e dal crac diBank. Dopo il tonfo di ieri a Wall Street (-42%), oggi venerdì 10 marzo è stata sospesa in apertura di seduta il titolo di quest’ultima (-62%) in attesa di comunicazioni. Secondo la rete Usa Cnbc sarebbe fallito il piano di raccolta di 2,25 miliardi di dollari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il crollo di Silvergate Capital e la crisi della Silicon Vaklley Bank mandano ko i listìni sui due lati dell'Atlant… - TechmemeChatter : RT @0xfbifemboy: Silvergate depositors: Fine Silicon Valley Bank depositors: ?? - rendimenti_it : 5) Questo fenomeno è attualmente circostritto a 2 istituti in USA, che sono silicon valley bank e #Silvergate. Prob… - tutto_crypto : ?? Attenzione al contagio che sta colpendo le banche #crypto-friendly: dopo #Silvergate, è partito l'effetto domino… - profste : Proseguono le discese di Bitcoin Ethereum anche se le novità legislative sono per ora solo proposte di Biden A que… -

... banca operante nel settore delle criptovalute di cui la holding di riferimento, la... Nella seduta odierna i titoli della banca erano in calo del 62% , eValley Bank , specializzata ......restano puntati sul settore bancario dopo i cali della vigilia in scia alle difficoltà finanziarie dellaValley Bank e il fallimento dell'istituto attivo nelle cripto - valute. I ...Prevale la voglia di rimbalzo dopo i cali della vigilia in scia alle difficoltà finanziarie dellaValley Bank e il fallimento dell'istituto attivo nelle cripto - valute. I due ...

SVB e Silvergate le prime vittime dei tassi Fed, effetto domino a Wall ... Investing.com Italia

Silvergate Capital Corp.’s abrupt shutdown and SVB Financial Group’s hasty fundraising have sent US bank stocks diving and tongues wagging across the industry: Could this be the start of a much bigger ...So when Silicon Valley Bank surprised the market with plans for ... For one thing, SVB’s problems coincided with the abrupt shutdown of Silvergate Capital Corp. Those problems were in many ways ...