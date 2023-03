Silicon Valley Bank, una nuova Lehman Brothers in Usa Bruciati 80 miliardi di capitalizzazione, panico sui mercati (Di venerdì 10 marzo 2023) Qualcuno già evoca lo spettro Lehman Brothers. I timori per il fallimento della Silicon Valley Bank (Svb) stanno affossando i mercati di tutto il mondo, con i titoli bancari a picco. Peraltro, il crollo dell’istituto specializzato in finanziamenti e servizi alle start-up sarebbe un ulteriore terremoto che si propaga a partire dalla California, il secondo in pochi giorni dopo la liquidazione della Silvergate Bank, l’operatore legato al mondo delle criptovalute. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 marzo 2023) Qualcuno già evoca lo spettro. I timori per il fallimento della(Svb) stanno affossando idi tutto il mondo, con i titoli bancari a picco. Peraltro, il crollo dell’istituto specializzato in finanziamenti e servizi alle start-up sarebbe un ulteriore terremoto che si propaga a partire dalla California, il secondo in pochi giorni dopo la liquidazione della Silvergate, l’operatore legato al mondo delle criptovalute. Segui su affaritaliani.it

