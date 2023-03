Silicon Valley Bank come Lehman In fumo 80 mld | borse in panico

(Di venerdì 10 marzo 2023) Qualcuno già evoca lo spettroBrothers. I timori per il fallimento della(Svb) stanno affossando i mercati di tutto il mondo, con i titoli bancari a picco. Peraltro, il crollo dell’istituto specializzato in finanziamenti e servizi alle start-up sarebbe un ulteriore terremoto che si propaga a partire dalla California, il secondo in pochi giorni dopo la liquidazione della Silvergate, l’operatore legato al mondo delle criptovalute. Segui su affaritaliani.it

Il fallimento dellaBank è un evento di portata storica, destinato ad avere strascichi sul settore e non solo. Il giorno dopo, tuttavia, la realtà ha già iniziato a presentare conto da pagare ...Ed oggi, nel 2023, stiamo assistendo ad un altro grandissimo fallimento di un istituto di credito statunitense quello dellaBank in cui in un solo giorno sono stati ritirati dai conti ...MILANO - In attesa di eventuali ripercussioni sui mercati finanziari, a fare i conti con il crac diBank è già il mondo delle criptovalute. La vittima più importante è USD coin ( USDC ), una delle stablecoin più rilevanti del mercato, cioè una valuta digitale il cui valore dovrebbe ...

Fallisce la Silicon Valley Bank, in un solo giorno ritirati 42 miliardi dai conti RaiNews

Il 'day after' del fallimento della SVB porge un conto salatissimo soprattutto alle startup californiane e ai loro dipendenti.There are media reports that depositors are rapidly pulling funds out of the bank, potentially setting up a bank run. The bank had announced plans to raise up to $1.75 billion in order to strengthen i ...