Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Da importante finanziatrice di start-up alla fuga dei clienti. Il futuro della Silicon Valley Bank è sempre più in… - Agenzia_Ansa : I timori per il fallimento della Silicon Valley Bank colpiscono tutti i mercati che temono un bank run (una corsa a… - FGoria : Fallisce Silicon Valley Bank: un crac che spaventa le Borse mondiali. Gli analisti rassicurano: «Non è Lehman Broth… - rasputin_LG2 : RT @puresoulfree: Sospesa la borsa, per eccesso di ribasso, Wall street perde il 62%. - magririzzi : Fallita oggi .Alegher! Silicon Valley Bank -

Finale al ribasso per le principali borse europee dove le difficoltà dellaBank si sono riflesse anche sui titoli delle banche europee, a causa dei timori degli investitori per l'intero settore. Pesanti i cali anche alla Piazza di Milano dove hanno resistito, ...Gli indici sono passati in positivo a Wall Street, con gli investitori che scommettono sul fatto che i problemi allaBank - specializzata in finanziamenti alle start - up, che fa capo a SVB Financial - non si ripercuoteranno in modo ampio sul settore bancario. SVB Financial sarebbe in trattative per ...Balzo del gas (+22,8%), dollaro debole . La crisi diBank, che la controllante Svb Financial sta cercando di vendere dopo il fallimento del tentativo di raccogliere capitali sul mercato, alimenta l'allarme sulle condizioni di salute del ...

La californiana Silicon Valley Bank chiude e fallisce dopo le maxi perdite. La paura dilaga sui mercati Il Fatto Quotidiano

Si respira un’aria pesante stamattina su tutti i principali listini europei, in scia all’andamento degli ultimi giorni dei mercati Usa. A Piazza Affari il FTSE MIB è in calo del 2,18%, e non va meglio ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 10 mar - Gli indici sono passati in positivo a Wall Street, con gli investitori che scommettono sul fatto che i problemi alla Silicon Valley Bank - ...