Siccità | Uniacque monitora 42 Comuni della Bergamasca

(Di venerdì 10 marzo 2023) La piovosità media dell’anno 2022 è stata di soli 587 mm, contro una piovosità media, in Lombardia, di 1.250 mm (periodo 2014 – 2021, secondo i dati storici ARPA Lombardia). Il primo trimestre 2023 non evidenzia una inversione di tendenza nelle precipitazioni. Nella Provincia di Bergamo le fonti, e in particolare le sorgenti che non sono ricaricate dalle piogge, stanno progressivamente diminuendo la loro produttività, e hanno raggiunto il flusso di base. Si intensificano gli interventi diper fronteggiare la situazione di deficit idrico già in essere nel territorio bergamasco e che vede: – portata dimezzata in particolare per le sorgenti minori di Val Brembana e media Val Seriana (Zona 1, Oneta- Frazione Chignolo e Vertova); – situazione di carico periodico del serbatoio Fusellina con autobotti a Valbrembilla; – situazioni di attenzione per alcuni ...