Si tuffa in mare a Genova | minore grave in ospedale

Un minore straniero di 17 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato in mare a Genova dalla spiaggia di Quinto, all'altezza dei giardinetti. Il giovane era in compagnia di altri nove minorenni stranieri non accompagnati, quando un'onda li ha travolti.

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Un minore straniero di 17 anni è in gravi condizioni dopo essersi tuffato in mare a Genova dalla spiaggia di Quinto, all'altezza dei giardinetti. Il giovane era in compagnia ...Per goderci i primi tepori primaverili al mare non c’è bisogno di andare in qualche meta esotica: ecco le località più belle (e vicine all’Italia).