“Si scopre tutto”. UeD, Federico Nicotera e Carola: i giochi sono fatti. Il pubblico già sapeva (Di venerdì 10 marzo 2023) Uomini e Donne, Federico Nicotera continua a tenere banco dopo la scelta di Carola Carpanelli; una scelta che è ha fatto molto discutere per il modo in cui è arrivata e che ha aperto una dibattito in rete mentre sulla coppia continuano ad arrivare commenti. . Dopo che a Uomini e Donne Federico Nicotera ha deciso di fare la sua scelta, con Carola che ha ovviamente risposto sì ed è diventata la sua fidanzata, è accaduto un episodio particolare. Una prima incomprensione tra i due, che dovrebbe essere stata risolta subito dopo. Comunque la gente da casa è divisa in due: c’è chi ha festeggiato questa scelta e chi invece ritiene che questa storia d’amore finirà molto presto, addirittura c’è chi parla di una durata solo fino alla prossima estate. A rivelare altri dettagli su quanto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Uomini e Donne,continua a tenere banco dopo la scelta diCarpanelli; una scelta che è ha fatto molto discutere per il modo in cui è arrivata e che ha aperto una dibattito in rete mentre sulla coppia continuano ad arrivare commenti. . Dopo che a Uomini e Donneha deciso di fare la sua scelta, conche ha ovviamente risposto sì ed è diventata la sua fidanzata, è accaduto un episodio particolare. Una prima incomprensione tra i due, che dovrebbe essere stata risolta subito dopo. Comunque la gente da casa è divisa in due: c’è chi ha festeggiato questa scelta e chi invece ritiene che questa storia d’amore finirà molto presto, addirittura c’è chi parla di una durata solo fino alla prossima estate. A rivelare altri dettagli su quanto ...

