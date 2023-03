Si portava a letto le anarchiche, ma era una poliziotto sotto copertura (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Si faceva chiamare Dani, affermava di venire da Maiorca, e frequentava i centri sociali di Barcellona. Di lavoro installava impianti aerazione, o almeno così diceva lui. In realtà era un agente sotto copertura della Policìa Nacional, con l’obbiettivo di infiltrarsi e tenere d’occhio gli ambienti anarchici catalani. Un’operazione che ha portato avanti per due anni, dal 2020 fino al 2022. Ma ora è finito sotto accusa, con alcune attiviste, con le quali ha avuto rapporti sentimentali e sessuali durante gli anni sotto copertura, che parlano di “violenza sessuale istituzionalizzata”. La storia di Dani, poliziotto infiltrato nell’estrema sinistra La vicenda è stata resa nota dal giornale spagnolo Directa, che ha raccolto i racconti di otto donne appartenenti all’estrema ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Si faceva chiamare Dani, affermava di venire da Maiorca, e frequentava i centri sociali di Barcellona. Di lavoro installava impianti aerazione, o almeno così diceva lui. In realtà era un agentedella Policìa Nacional, con l’obbiettivo di infiltrarsi e tenere d’occhio gli ambienti anarchici catalani. Un’operazione che ha portato avanti per due anni, dal 2020 fino al 2022. Ma ora è finitoaccusa, con alcune attiviste, con le quali ha avuto rapporti sentimentali e sessuali durante gli anni, che parlano di “violenza sessuale istituzionalizzata”. La storia di Dani,infiltrato nell’estrema sinistra La vicenda è stata resa nota dal giornale spagnolo Directa, che ha raccolto i racconti di otto donne appartenenti all’estrema ...

