Sì Oscuro Signore, l'annuncio di Pendragon Game Studio (Di venerdì 10 marzo 2023) Sì Oscuro Signore – Milano, 9° marzo 2023, Pendragon Game Studio è lieta di annunciare Sì OscuroSignore – Luxastra, in collaborazione con il gruppo InnTale.Fa il suo grande ritorno Sì, Oscuro Signore, party Game dal tono scanzonato e umoristico, questa volta in salsa Luxastra: l'amatissima campagna di gioco di ruolo in streaming su YouTube del gruppo di InnTale. Sì Oscuro Signore: ecco l'annuncio di Pendragon Game Studio Gli incompetenti e inetti servitori del Re Corvo, Dio antico dalle motivazioni imperscrutabili, dovrannogiustificarsi davanti al loro Signore, inventando storie improbabili e ...

