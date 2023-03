Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Anasthebest70 : @Leonard6031 E ma il giggi ginque consigliava altamente alle benedizioni ?????????????? - AgataAddamo : Siamo ritornati alle benedizioni della Santa Domenica ?????? #HalilIbrahimCeyhan - awabe79 : Però che bello il viaggio in Terra 'Santa', purifica l'anima ...?? Attenzione alle benedizioni al fosforo...… - serendipitta : @imninfea Ci sono riuscita anche grazie alle benedizioni che mi hai mandato sicuro LOVE U PER SEMPRE -

San Giuseppe, Festa del papà… non solo frittelle, ma pure preghiere e. Non uno ... per la quarta domenica di quaresima (ma anche la vigilia della Festa,19:00), una liturgia con ...... le persone iniziarono, numerose, a rivolgersi per avere, consigli e preghiere. Grazie ... Vescovo di grande operosità, molto attentoesigenze dei poveri ed attentoproblematiche ......modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni... quando l'abbiamo avvertita eravamo fuori dal convento per lepasquali in giro per le ...

Sì alle benedizioni per le coppie omosessuali in Germania - Ildenaro.it Il Denaro

La gestione dell’impianto passata alle Fiamme Oro. La sottosegretaria Vezzali: “Lo sport è sempre più importante” ...PERUGIA Due forti scosse fanno ripiombare l'Umbria nella paura. La prima alle quattro del pomeriggio. C'è chi scappa e chi prega. «La scossa è durata pochi secondi, ...