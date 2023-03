Shrinking 2 ci sarà | Apple TV+ rinnova la serie con Jason Segel e Harrison Ford | dai creatori di Ted Lasso

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 marzo 2023)2 ciTV+ hato ladramedy con protagonistiper la seconda stagione. Finora sono stati pubblicati otto dei dieci episodi. “Abbiamo adorato il mondo coinvolgente, toccante ed esilarante disin dall’inizio”, ha dichiarato il responsabile della programmazione perTV+ Matt Cherniss, “ed è stato meraviglioso vedere come il pubblico di tutto il mondo continua a guardare questi personaggi dal cuore grande. Non vediamo l’ora che gli spettatori sperimentino ciò che il cast e il team creativo hanno in serbo per la seconda stagione”.segue le vicende di un terapeuta in lutto Jimmy (interpretato da ...