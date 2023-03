Shrinking 2 | Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Harrison Ford e Jason Segel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilgiornale : La nuova commedia di Apple Tv+, nata dai creatori di Ted Lasso e interpretata da Jason Siegel (l'indimenticabile Ma… - druunkpaulson : mamma mi ha fatto disdire apple tv perché la prova gratuita terminava a breve e pensavamo di poterlo continuare a g… - Millazena : Se non lo avete ancora guardato vedetevi #Shrinking su Apple TV perché è delizioso e c'è un fantastico Harrison For… - DilectisG : RT @iMatteo_Pau: La serie #AppleTVPlus #Shrinking mi sta piacendo tantissimo! Sono gli stessi di #TedLasso a farla e si vede. Unica cosa… - iMatteo_Pau : La serie #AppleTVPlus #Shrinking mi sta piacendo tantissimo! Sono gli stessi di #TedLasso a farla e si vede. Uni… -

TV+, il servizio streaming che nelle ultime stagioni ha proposto comedy di spettacolare qualità come Ted Lasso e, lancerà il 29 marzo The Big Door Prize , una nuova comedy dello ...Inizia in modo piuttosto drammatico, la nuova commedia diTv+ creata dalla coppia già dietro al grande successo di Ted Lasso, Bill Lawrence e Brett Goldstein . Ad affiancarli nella ...Per altri terapisti da piccolo schermo, date un'occhiata al trailer ufficiale di, nuova acclamata serie tv comedy diTV+ con protagonisti Jason Segel e Harrison Ford.

Shrinking 2: Apple TV+ annuncia il rinnovo della serie con Harrison ... Movieplayer

Apple TV+ announced Thursday it has ordered a second season of its Harrison Ford-Jason Segel comedy, "Shrinking." ...Doctor’s orders: more Shrinking! Apple TV+ has renewed Shrinking for Season 2. The announcement comes with just three episodes left to release in its 10-episode freshman season (Episode 8 drops Friday ...