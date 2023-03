Shiffrin vince ad Are ed eguaglia Stenmark, Brignone seconda (Di venerdì 10 marzo 2023) ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Aggancio riuscito. Mikaela Shiffrin entra nella storia: il successo nel gigante di Are è il numero 86 in Coppa del Mondo, traguardo che le consente di eguagliare il record assoluto stabilito da Ingemar Stenmark fra il 1974 e il 1989. Per la statunitense, 28 anni lunedì prossimo, la chiusura di un cerchio visto che proprio sulla pista svedese, in slalom il 20 dicembre 2012, centrava la sua prima vittoria nel circo bianco. Her Majesty, dopo una prima manche dominata in 55?16 (rifilati 58 centesimi alla seconda, la canadese Valerie Grenier), completa l'opera nella seconda parte di gara portando a casa anche la coppa di gigante dopo essersi assicurata sia il trionfo nella classifica generale che in quella di slalom. Alle spalle della Shiffrin un'ottima Federica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Aggancio riuscito. Mikaelaentra nella storia: il successo nel gigante di Are è il numero 86 in Coppa del Mondo, traguardo che le consente dire il record assoluto stabilito da Ingemarfra il 1974 e il 1989. Per la statunitense, 28 anni lunedì prossimo, la chiusura di un cerchio visto che proprio sulla pista svedese, in slalom il 20 dicembre 2012, centrava la sua prima vittoria nel circo bianco. Her Majesty, dopo una prima manche dominata in 55?16 (rifilati 58 centesimi alla, la canadese Valerie Grenier), completa l'opera nellaparte di gara portando a casa anche la coppa di gigante dopo essersi assicurata sia il trionfo nella classifica generale che in quella di slalom. Alle spalle dellaun'ottima Federica ...

Sci, gigante Are: vince Shiffrin, eguagliato Stenmark a 86 vittorie Gigante Are, l'ordine d'arrivo Mikaela Shiffrin (USA) 1'54''64 Federica Brignone (ITA) +0.64 Sara Hector (SWE) +0.92 Petra Vlhova (SVK) +1.42 Tessa Worley (FRA) +1.78