Shiffrin da leggenda | vittoria n 86 | eguagliato il record di Stenmark Brignone 2ª

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo 34 anni ildi Ingemar: Mikaelatrionfa nel gigante di Are (Svezia), è il successo numero 86 in Coppa del Mondo. Proprio come quelli dellasvedese. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Mikaela Shiffrin nella leggenda dello sci: record di Stenmark raggiunto, 86 vittorie in Coppa del mondo [di Mattia… - SportRepubblica : Mikaela Shiffrin nella leggenda dello sci: record di Stenmark raggiunto, 86 vittorie in Coppa del mondo - repubblica : Mikaela Shiffrin nella leggenda dello sci: record di Stenmark raggiunto, 86 vittorie in Coppa del mondo - Gazzetta_it : Shiffrin da leggenda: vittoria n. 86, eguagliato il record di Stenmark. Brignone seconda - IlVal_79 : RT @GeorgeSpalluto: 86^ vittoria per Mikaela #Shiffrin. Eguagliato il record di vittorie di Ingemar Stenmark! 20^ vittoria in gigante (egua… -

Dopo 34 anni il record di Ingemar Stenmark è eguagliato: Mikaelatrionfa nel gigante di Are (Svezia), è il successo numero 86 in Coppa del Mondo. Proprio come quelli dellasvedese. Lui li collezionò in slalom (46) e gigante (40), lei li divide tra ...Curiosamente, l'86° è arrivato nella stessa località in cui unaallora studentessa 17enne vinse la prima gara il 20 dicembre 2012.... protagonisti assoluti della finale della Coppa del Mondo, Rafael Nadal,spagnola del ... la capitana dell'FC Barcellona Alexia Putellas e Mikaela, che ha vinto per la quarta volta la ...

Shiffrin da leggenda: vittoria n. 86, eguagliato il record di Stenmark. Brignone seconda La Gazzetta dello Sport

Dopo 34 anni il record di Ingemar Stenmark è eguagliato: Mikaela Shiffrin trionfa nel gigante di Are (Svezia), è il successo numero 86 in Coppa del Mondo. Proprio come quelli della leggenda svedese. L ...La sciatrice statunitense ha appaiato Stenmark: 86 vittorie in Coppa del mondo Mikaela Shiffrin sempre più nella leggenda dello sci alpino: la sciatrice statunitense ha vinto il gigante di Are, ...