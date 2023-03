Shakira in aeroporto tra le rose Dolce&Gabbana

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ci sono donne che, quando hanno il cuore spezzato, si chiudono in casa a piangere da sole e ce ne sono altre che si mostrano più splendenti che mai.appartiene senza dubbio a questo secondo gruppo e, dopo la fine del matrimonio con Gerard Piqué, non ha mai smesso di farsi vedere in pubblico sempre grintosa e sorridente. I paparazzi l’hanno sorpresa all’di Barcellona, in partenza per New York, con addosso un appariscente piumino arosse che anticipa la primavera. Il look da viaggio Il look è casual ma di lussotutta vestita di fiori sorride ai flash che la sorprendono all’di Barcellona in partenza per New York. Per mano con lei ci sono i due figli Milan (9 anni) e Sasha (7), divertiti dalle attenzioni riservate alla mamma. Per il viaggio la cantante ha scelto un ...