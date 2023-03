Shade | ‘Lunatica’ è il nuovo singolo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Si intitola Lunatica (Epic Records/Sony Music Italy) ildi. Il brano, che anticipa il prossimo progetto discografico dell’artista, è accompagnato dal videoclip ufficiale. Ildescrive la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti. Lunatica, appunto. Attraverso le sue parole,racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione. Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in ...

