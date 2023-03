Sguardi Altrove | il festival del cinema delle donne | da oggi a Milano | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 10 marzo 2023)che c’è dasuFilm2023, la rassegna delfemminile giunta alla 30esima edizione. Un compleanno importante. Ne fa 30 quest’anno! Apronto per l’inizio diFilm. La rassegna internazionale didedicata ai lavorie per le. Uno sguardo, appunto, da un punto di vista differente. Partendo dai film con la regia di una donna. E dalle riflessioni – sempre molto attuali – legate al mondo e alla creatività artistica. Dal 10 al 18 marzo il capoluogo lombardo diventa il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bibliofilosofia : RT @culturamilano: Dal 10 al 18 marzo 'Sguardi Altrove Film Festival' , dedicato al #cinema a regia femminile , propone oltre 70 titoli pro… - culturamilano : Dal 10 al 18 marzo 'Sguardi Altrove Film Festival' , dedicato al #cinema a regia femminile , propone oltre 70 titol… - pabaldini : ?? @Corriere @pabaldini Paolo Baldini #MarilynMag ?? @Sguardi_Altrove SAFF ?? Milano 10-18.03 ?? Cinema Arlecchino affo… - mweilx : RT @Sguardi_Altrove: Sguardi Altrove Film Festival: il programma di domani, Venerdì 10 marzo ?? #SAFF2023 #FilmFestival - Sguardi_Altrove : Sguardi Altrove Film Festival: il programma di domani, Venerdì 10 marzo ?? #SAFF2023 #FilmFestival -

Gente torna per il secondo anno a sostenere il festival, unendo la passione che ha da sempre nel raccontare l'Italia attraverso la cultura cinematografica con una manifestazione ...Come se fosse appena uscita di casa con il passo svelto e la testa già rivolta. La donna ...con questa installazione lo spazio architettonico anni '30 creando una geometria diche ...... che sembra essere con la testa. Un'istantanea che proviene direttamente da un momento ... gli arbitri " e che oggi, invece, è un continuo susseguirsi di teste basse, mani sui fianchi,...

Sguardi altrove Film Festival, la 30esima edizione Spettakolo.it

Dal 10 al 18 marzo a Milano va in scena Sguardi Altrove Film Festival, rassegna sul cinema delle donne e per le donne: perché è importante ...Torna, giunto alla sua 30ª edizione, Sguardi Altrove Film Festival, la manifestazione dedicata alla promozione del cinema a regia femminile e le riflessioni sui temi della contemporaneità, in particol ...