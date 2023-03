Sesto Fiorentino | edicolante ferito e rapinato Arrestato un 17enne

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Polizia di Stato ha denunciato un minore accusato di una violenta rapina a. Lo scorso 5 febbraio 2023, una persona armata di coltello e con il volto travisato, ha infattiunin via Scarpettini, portandogli via, secondo quanto appreso dalla vittima, l’incasso della giornata L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 2 km tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Vali… - MyWayASPI : Ore 15:21 10/03/2023 ?????? #autostradaA1 MILANO-NAPOLI ?? Bologna CODA di 3 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fior… - AGR_web : Edicolante rapinato e ferito a Sesto Fiorentino: la Polizia di Stato denuncia un 17enne Nei giorni sorsi la Polizia… - AnsaToscana : Rapinato e ferito a Sesto Fiorentino, denunciato 17enne. Vittima edicolante: colpito alla schiena con un coltello… - rep_firenze : Minorenne denunciato per la rapina all'edicolante di Sesto Fiorentino -

Si è spento ieri a( Firenze ), dopo una sedazione palliativa profonda e aver interrotto la ventilazione forzata, Daniele Berna , malato di Sla che ha così deciso di 'mettere fine a questa mia non vita'.Nei giorni sorsi la Polizia di Stato ha denunciato un minore accusato di una violenta rapina a. Lo scorso 5 febbraio una persona armata di coltello e con il volto travisato, ha infatti rapinato un edicolante in via Scarpettini, portandogli via, secondo quanto appreso dalla ...Si è spento giovedì 9 marzo a(Firenze) Daniele Berna , malato di Sla . Ha chiesto e ottenuto una sedazione palliativa profonda dopo aver interrotto la ventilazione forzata. Berna ha deciso di mettere fine a ...

Poste “al femminile”, le donne protagoniste come a Sesto Fiorentino piananotizie.it

Ha scelto di terminare la sua vita, o meglio la sua 'non vita' come ha spiegato a Repubblica, Daniele Berna, di Sesto Fiorentino. Pensionato, dopo una vita dedicata al lavoro in… Leggi ...Gli inquirenti ritengono verosimile che l'autore del colpo abbia agito con un coltello da cucina portato via da casa ...