Serie B femminile, sfida di alta classifica: la Ternana per la 20^ riceve il Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Ternana Napoli femminile. Mancano dieci partite alla fine del campionato, ma i punti iniziano a scottare. Già da domenica, quando le Fere attualmente quarte in classifica ospiteranno per la 20esima giornata il Napoli terzo che lo precede di due punti. Dunque una classifica corta che sostanzialmente da ancora molte speranze alle inseguitrici della Lazio capolista. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023). Mancano dieci partite alla fine del campionato, ma i punti iniziano a scottare. Già da domenica, quando le Fere attualmente quarte inospiteranno per la 20esima giornata ilterzo che lo precede di due punti. Dunque unacorta che sostanzialmente da ancora molte speranze alle inseguitrici della Lazio capolista. ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ?? Ci aspetta un turno fondamentale per la corsa verso la massima serie!???????? ?? La news: - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Il PalaPellicone di Roma, Centro Federale FIJLKAM, ha ospitato gli atleti della Nazionale Italiana di judo, che sono stati so… - linealaterale : La Coppa Italia di futsal femminile torna a Bisceglie, il 22 e 23 Aprile per la Serie A femminile. Si sposterà poi… - Latte_e_Cartoni : ?? Oggi è il compleanno di #KomachiAkimoto, meglio conosciuta come #CureMint delle serie '#YesPrettyCure5 e Yes!… - audacec5 : L’unione fa la forza: le Final Four PuroBio di Serie A e Under 19 a Bisceglie e Molfetta - -