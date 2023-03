Serie A, probabili formazioni e orari tv della giornata 26 (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia - Inter apre questo turno di campionato, che avrà nella sfida fra Napoli e Atalanta il proprio match di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Spezia - Inter apre questo turno di campionato, che avrà nella sfida fra Napoli e Atalanta il proprio match di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Diretta #Reggiana-#VirtusEntella: probabili formazioni e come vederla in streaming: Scontro diretto al vertice al C… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Spezia-Inter, probabili formazioni: Semplici con il tridente, Lukaku-Lutaro dal 1' - Mediagol : Spezia-Inter, probabili formazioni: Semplici con il tridente, Lukaku-Lutaro dal 1' - sportli26181512 : Empoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming: Empoli-Udinese è il secondo anticipo dell… - tuttoatalanta : PROBABILI FORMAZIONI - Serie A, le ultime LIVE sul 26° turno -