Serie A, Napoli favorito in quota contro l'Atalanta (Di venerdì 10 marzo 2023) o stop interno contro la Lazio non ha intaccato le certezze del Napoli capolista che, prima di affrontare l’Eintracht Francoforte mercoledì... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) o stop internola Lazio non ha intaccato le certezze delcapolista che, prima di affrontare l’Eintracht Francoforte mercoledì...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Atalanta, #Gasperini va all'attacco: 'Noi siamo lì in alto, ma costretti a competere con chi ha un miliardo di deb… - sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Napoli Spalletti: 'Scudetto? Mancano ancora tantissime partite, domani non sarà facile' - SIMONE4ESPOSITO : RT @DiMarzio: #Napoli, le parole di #Spalletti in conferenza stampa -