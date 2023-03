Serie A, Napoli-Atalanta: probabili e dove vedere diretta TV e streaming (Di venerdì 10 marzo 2023) Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, riprenderà il campionato italiano con l’anticipo del match Spezia-Inter, valido per la 26a giornata di Serie A. In questo articolo, però, ci soffermeremo con l’attesissima sfida in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona che vedrà affrontarsi Napoli-Atalanta alle ore 18.00. In seguito all’amara sconfitta rimediata proprio davanti al pubblico di casa venerdì scorso contro la Lazio per 1-0, adesso gli azzurri andranno sicuramente in cerca di riscatto e punteranno solamente alla vittoria per consolidarsi sempre più in vetta alla classifica. La Dea è reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto in casa contro l’Udinese e cercherà sicuramente i tre punti per agganciare la zona Champions League. Attualmente, la classifica di Serie A vede il Napoli di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Questa sera, venerdì 10 marzo 2023, riprenderà il campionato italiano con l’anticipo del match Spezia-Inter, valido per la 26a giornata diA. In questo articolo, però, ci soffermeremo con l’attesissima sfida in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona che vedrà affrontarsialle ore 18.00. In seguito all’amara sconfitta rimediata proprio davanti al pubblico di casa venerdì scorso contro la Lazio per 1-0, adesso gli azzurri andranno sicuramente in cerca di riscatto e punteranno solamente alla vittoria per consolidarsi sempre più in vetta alla classifica. La Dea è reduce da un pareggio a reti inviolate ottenuto in casa contro l’Udinese e cercherà sicuramente i tre punti per agganciare la zona Champions League. Attualmente, la classifica diA vede ildi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - sportface2016 : #Lazio, cori shock antisemiti dei tifosi a Napoli: 'Romanista sei un rabbino, c'hai il padre deportato e tua madre… - ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - sportli26181512 : #Napoli-Atalanta tre anni dopo: cosa ricordiamo del primo gol di #Osimhen: Il 17 ottobre 2020 la prima rete con la… - sportli26181512 : #Simeone, ti manda il Maradona: Cholito si riprende l’#Argentina: il ct Scaloni lo ha convocato per le prossime par… -