SERIE A: NAPOLI-ATALANTA, IN QUOTA RIPARTONO GLI AZZURRI CARICA ROMA CONTRO IL SASSUOLO (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Spalletti pronto al riscatto dopo il ko con la Lazio: l'«1» vale 1,66, un'altra impresa bergamasca a 4,92. Giallorossi per difendere il quarto posto, altri tre punti a 1,67 ROMA, 10 marzo 2023 - Ripartire subito dopo il ko con la Lazio per arrivare al meglio alla sfida di Champions della prossima settimana. Il NAPOLI punta l'obiettivo per l'anticipo di domani CONTRO un'ATALANTA ancora in difficoltà, ma che la scorsa stagione proprio al Maradona strappò un successo da incorniciare. Obiettivo che stavolta appare difficilissimo, almeno sulla carta, visto il netto favore degli analisti per Spalletti e i suoi: l'«1» vola infatti a 1,66 su Planetwin365, CONTRO il 4,00 del pareggio e il 4,92 dei bergamaschi, vincenti una sola volta nelle ultime cinque giornate. Ugualmente forti le scelte degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Spalletti pronto al riscatto dopo il ko con la Lazio: l'«1» vale 1,66, un'altra impresa bergamasca a 4,92. Giallorossi per difendere il quarto posto, altri tre punti a 1,67, 10 marzo 2023 - Ripartire subito dopo il ko con la Lazio per arrivare al meglio alla sfida di Champions della prossima settimana. Ilpunta l'obiettivo per l'anticipo di domaniun'ancora in difficoltà, ma che la scorsa stagione proprio al Maradona strappò un successo da incorniciare. Obiettivo che stavolta appare difficilissimo, almeno sulla carta, visto il netto favore degli analisti per Spalletti e i suoi: l'«1» vola infatti a 1,66 su Planetwin365,il 4,00 del pareggio e il 4,92 dei bergamaschi, vincenti una sola volta nelle ultime cinque giornate. Ugualmente forti le scelte degli ...

