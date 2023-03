Serie A | Kvaratskhelia miglior giocatore del mese di febbraio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Khvichaè stato eletto come ildeldi. Il georgiano del Napoli ha vinto il premio EA Sports Player Of The Month e il trofeo gli verrà consegnato nel pre-partita della gara con l’Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Khvichaè risultato il più votato dai tifosi sul sito http://apotm.easports.com/, superando campioni del calibro di Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli). La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con ...

Jeremie Boga e il giocatore che ha servito piu assist inA nel 2023: cinque, nessuno dei quali tuttavia nelle sei gare piu recenti, subito dietro troviamo Khvicha(quattro).Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 21ª alla 24ª del campionato diA. "è il primo calciatore a conquistare l'EA Sports Player Of The Month per due volte ...Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 21ª alla 24ª dellaA TIM 2022/2023. 'è il primo calciatore a conquistare l'EA Sports Player Of The Month ...

UFFICIALE - Serie A, Kvaratskhelia è MVP di febbraio! E' il primo a vincere il premio due volte! Tutto Napoli

