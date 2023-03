Serie A, Khvicha Kvaratskhelia votato come EA SPORTS Player Of The Month di febbraio (Di venerdì 10 marzo 2023) Khvicha Kvaratskhelia EA SPORTS Player of the Month di febbraio Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi sul sito http://Serieapotm.eaSPORTS.com/, superando campioni del calibro di Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli). La ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 10 marzo 2023)EAof thediIl premio EAOf Thediè stato assegnato al calciatore del Napoli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.è risultato il piùdai tifosi sul sito http://apotm.ea.com/, superando campioni del calibro di Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli). La ...

