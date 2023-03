Serie A: è Kvaratskhelia il 'Player Of The Month' di febbraio. Ecco chi ha battuto (Di venerdì 10 marzo 2023) Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La consegna del... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Il premio EA SPORTSOf Thediè stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha. La consegna del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, l'agente di #Kvaratskhelia annuncia: 'Non giocherà mai in nessuna altra squadra italiana' E ancora: 'Qui g… - sportli26181512 : Serie A: è Kvaratskhelia il 'Player Of The Month' di febbraio. Ecco chi ha battuto: Il premio EA SPORTS Player Of T… - lucaspinelli94 : Il giovane talento Khvicha Kvaratskhelia: L’ascesa del nuovo gioiello della Serie A - sportli26181512 : #Kvaratskhelia esulta: cosa sta succedendo in Georgia: L'esterno del #Napoli ha pubblicato un post sui social dal f… - em4sab : RT @giovwastaken: Osimhen il miglior attaccante al mondo Kvaratskhelia la miglior ala sinistra al mondo Lozano la miglior ala destra dell… -