Serie A contro il razzismo, le iniziative in occasione della 26ª e 27ª giornata (Di venerdì 10 marzo 2023) In occasione della 26ª e 27ª giornata della Serie A TIM saranno promosse numerose iniziative dedicate alla lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. contro IL razzismo – “L’iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A TIM, sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 26ª e 27ª giornata di Campionato, in concomitanza con la XIX Settimana di azione contro il razzismo (20-26 marzo 2023). “Keep Racism Out. Together. Everywhere” è, infatti, il messaggio dell’edizione 2023 della campagna, che punta ad allargare i propri confini e a prendere una ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) In26ª e 27ªA TIM saranno promosse numerosededicate alla lotta ale ad ogni forma di discriminazione.IL– “L’iniziativa sarà promossa su tutti i campiA TIM, sui canali social di LegaA e dei venti Club in26ª e 27ªdi Campionato, in concomitanza con la XIX Settimana di azioneil(20-26 marzo 2023). “Keep Racism Out. Together. Everywhere” è, infatti, il messaggio dell’edizione 2023campagna, che punta ad allargare i propri confini e a prendere una ...

