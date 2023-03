Serie A 2022/2023, statistiche ventiseiesima giornata: solo una sconfitta nelle ultime 19 sfide per la Roma col Sassuolo (Di venerdì 10 marzo 2023) ventiseiesima giornata di Serie A, ecco le statistiche e le curiosità. Il turno parte venerdì 10 marzo con la partita Spezia-Inter alle 20,45: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei cinque precedenti di campionato contro gli aquilotti con quattro vittorie e un pareggio, la squadra di Simone Inzaghi inoltre ha segnato complessivamente 11 gol con i bianconeri nel torneo e ne ha subiti solo tre. Sabato 11 marzo alle 15,00 l’Empoli ospita l’Udinese: i friulani si sono aggiudicati due delle ultime quattro gare di Serie A contro gli azzurri (un pareggio, una sconfitta), dopo che avevano ottenuto un successo nelle precedenti cinque (un pareggio e tre sconfitte). Alle 18,00 big match Napoli-Atalanta: solo uno degli ultimi 15 ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023)diA, ecco lee le curiosità. Il turno parte venerdì 10 marzo con la partita Spezia-Inter alle 20,45: i nerazzurri sono rimasti imbattuti nei cinque precedenti di campionato contro gli aquilotti con quattro vittorie e un pareggio, la squadra di Simone Inzaghi inoltre ha segnato complessivamente 11 gol con i bianconeri nel torneo e ne ha subititre. Sabato 11 marzo alle 15,00 l’Empoli ospita l’Udinese: i friulani si sono aggiudicati due dellequattro gare diA contro gli azzurri (un pareggio, una), dopo che avevano ottenuto un successoprecedenti cinque (un pareggio e tre sconfitte). Alle 18,00 big match Napoli-Atalanta:uno degli ultimi 15 ...

