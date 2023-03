Serie A 2022-2023, 26ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati (Di venerdì 10 marzo 2023) Ventiseiesima giornata di Serie A in programma da stasera a lunedì: questa la situazione disciplinare con tutti i diffidati e gli squalificati del turno, a partire da Spezia-Inter. Serie A – diffidati E squalificati 26ª giornata SPEZIA-INTER venerdì 10 marzo ore 20.45 diffidati Spezia: Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Sassuolo in trasferta)squalificati Spezia: Federico Marchetti (una giornata), Arkadiusz Reca (una giornata)diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Juventus in casa)squalificati Inter: nessuno EMPOLI-UDINESE sabato 11 marzo ore 15 diffidati Empoli: nessuno ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) VentiseiesimadiA in programma da stasera a lunedì: questa la situazione disciplinare con tutti ie glidel turno, a partire da Spezia-Inter.A –26ªSPEZIA-INTER venerdì 10 marzo ore 20.45Spezia: Simone Bastoni, Emil Holm, M’Bala Nzola (prossima partita Sassuolo in trasferta)Spezia: Federico Marchetti (una), Arkadiusz Reca (unaInter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Juventus in casa)Inter: nessuno EMPOLI-UDINESE sabato 11 marzo ore 15Empoli: nessuno ...

