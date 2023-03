Seppellisce vivo il cane della vicina: “Abbaia troppo, non riesco a dormire” (Di venerdì 10 marzo 2023) Non ne poteva più dell’Abbaiare della cagnolina della sua vicina, così ha scavato una buca durante la notte con una pala e l’ha seppellita viva: una 82enne residente nel comune brasiliano di Planura è stata arrestata, mentre a salvare l’animale è stata la padrona, che la dava ormai per morta. Il video in cui Nina (è il nome della povera vittima) viene disseppellita è diventato presto virale sui social. I fatti risalgono allo scorso 7 marzo, quando l’anziana donna ha deciso di risolvere la questione del troppo rumore causato dalla cagnolina della sua vicina in una maniera a dir poco crudele. Dopo aver scavato la buca e aver seppellito Nina, ha informato la sua padrona di quanto aveva fatto. La 33enne vicina di casa si è precipitata in ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Non ne poteva più dell’recagnolinasua, così ha scavato una buca durante la notte con una pala e l’ha seppellita viva: una 82enne residente nel comune brasiliano di Planura è stata arrestata, mentre a salvare l’animale è stata la padrona, che la dava ormai per morta. Il video in cui Nina (è il nomepovera vittima) viene disseppellita è diventato presto virale sui social. I fatti risalgono allo scorso 7 marzo, quando l’anziana donna ha deciso di risolvere la questione delrumore causato dalla cagnolinasuain una maniera a dir poco crudele. Dopo aver scavato la buca e aver seppellito Nina, ha informato la sua padrona di quanto aveva fatto. La 33ennedi casa si è precipitata in ...

