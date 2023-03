Separazione e divorzio | da marzo è cambiato tutto non solo tempi e cifre e devi correre ai ripari

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una grande rivoluzione che coinvolge separati e divorziati. Vediamo le tante novità e cosa fare subito. Pro e contro. Lae ilsono un momento non bello: portano con loro tanta sofferenza e spesso rancori. Ma anche dal punto di vista economico possano essere un brutto colpo. Infatti questi due procedimenti spesso costano tantissimo e stravolgono economicamente la vita delle due persone che un tempo si amavano. Cambiasu– IlovetradingIn effetti quando un matrimonio finisce il contraccolpo psicologico è tremendo ma bisogna tenere presente due aspetti diversi. Infatti ile lacostano tanto ma poi anche definire gli aspetti patrimoniali della vita tra gli ex coniugi non è semplice e spesso può diventare ...