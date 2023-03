"Senza mezza prova". Cruciani travolge la sinistra, ovazione in studio | Video (Di venerdì 10 marzo 2023) "Con l'empatia e l'umanità non si governa". Giuseppe Cruciani strappa un'ovazione al pubblico in sala a Dritto e rovescio, su Rete 4. Si parla ovviamente di Cutro, a poche ore dal CdM andato in scena nella cittadina calabrese teatro del naufragio e della strage di migranti, 12 giorni fa. In studio da Paolo Del Debbio, il renziano Davide Faraone e un rappresentante della Ong Mediterranea accusano il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: "Le sue parole sono inqualificabili, è meglio se non parla". Ma il giornalista di Radio 24, conduttore de La Zanzara, ribatte colpo su colpo. "Hanno accusato il governo di mancanza di umanità, di mancanza di empatia. Ma con l'empatia e l'umanità non si governa". Primo convintissimo battimani. "L'empatia e l'umanità sono dei sentimenti tra l'altro intimi, che si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) "Con l'empatia e l'umanità non si governa". Giuseppestrappa un'al pubblico in sala a Dritto e rovescio, su Rete 4. Si parla ovviamente di Cutro, a poche ore dal CdM andato in scena nella cittadina calabrese teatro del naufragio e della strage di migranti, 12 giorni fa. Inda Paolo Del Debbio, il renziano Davide Faraone e un rappresentante della Ong Mediterranea accusano il ministro degli Interni Matteo Piantedosi: "Le sue parole sono inqualificabili, è meglio se non parla". Ma il giornalista di Radio 24, conduttore de La Zanzara, ribatte colpo su colpo. "Hanno accusato il governo di mancanza di umanità, di mancanza di empatia. Ma con l'empatia e l'umanità non si governa". Primo convintissimo battimani. "L'empatia e l'umanità sono dei sentimenti tra l'altro intimi, che si ...

