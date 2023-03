"Senza dignità". La foto scandalosa al Lato B: Elisabetta Canalis travolta | Guarda (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella vita, si sa, ci vuole c***o e anche stile. Elisabetta Canalis li possiede entrambi e lo dimostra in uno scatto su Instagram in bianco e nero, distesa sul pavimento a prendere il sole in Senza veli, coperta solo da un giornale. Girata di fianco, con in bella mostra un Lato B da Oscar. Applausi. Del resto, i suoi intensi allenamenti di fitness ma anche di kick boxing favoriscono un fisico tonico e in forma. Come sempre, però, gli haters sui social non mancano e i commenti si sprecano: “Ogni giorno una ventenne si sveglia... e sa che dovrà lavorare sodo per stare al passo, poi arriva Elisabetta e le mette tutte in riga” è il più lusinghiero. Ma c'è anche chi non apprezza e scrive: “Fossi in te, certe pose le eviterei”, oppure “Sei nata solo per farla vedere Senza ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella vita, si sa, ci vuole c***o e anche stile.li possiede entrambi e lo dimostra in uno scatto su Instagram in bianco e nero, distesa sul pavimento a prendere il sole inveli, coperta solo da un giornale. Girata di fianco, con in bella mostra unB da Oscar. Applausi. Del resto, i suoi intensi allenamenti di fitness ma anche di kick boxing favoriscono un fisico tonico e in forma. Come sempre, però, gli haters sui social non mancano e i commenti si sprecano: “Ogni giorno una ventenne si sveglia... e sa che dovrà lavorare sodo per stare al passo, poi arrivae le mette tutte in riga” è il più lusinghiero. Ma c'è anche chi non apprezza e scrive: “Fossi in te, certe pose le eviterei”, oppure “Sei nata solo per farla vedere...

