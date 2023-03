Sei Nazioni, Lamaro: “Italia senza Capuozzo? Il gruppo deve essere più forte dei singoli” (Di venerdì 10 marzo 2023) “Al posto di Capuozzo ci sarà Tommaso Allan, una persona che non va gestita. E’ un giocatore splendido, Tommy ha molta concretezza, è preciso e ci darà una grande mano lì dietro. Il gruppo che abbiamo creato va al di là delle individualità”. Queste le parole di Michele Lamaro, capitano dell’Italrugby, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Galles per la quarta giornata del Sei Nazioni. “La partita prepariamo come una partita normale, abbiamo il nostro processo – ha spiegato Lamaro sula preparazione del match -. La percezione intorno a noi cambia. Sappiamo di dover alzare il livello per guadagnarci quello che ci spetta”. Il capitano azzurro ha sottolineato forza del gruppo azzurro: “Aver giocato tanto insieme ci aiuta, sappiamo come affrontare la partita insieme. E’ un ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) “Al posto dici sarà Tommaso Allan, una persona che non va gestita. E’ un giocatore splendido, Tommy ha molta concretezza, è preciso e ci darà una grande mano lì dietro. Ilche abbiamo creato va al di là delle individualità”. Queste le parole di Michele, capitano dell’Italrugby, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Galles per la quarta giornata del Sei. “La partita prepariamo come una partita normale, abbiamo il nostro processo – ha spiegatosula preparazione del match -. La percezione intorno a noi cambia. Sappiamo di dover alzare il livello per guadagnarci quello che ci spetta”. Il capitano azzurro ha sottolineato forza delazzurro: “Aver giocato tanto insieme ci aiuta, sappiamo come affrontare la partita insieme. E’ un ...

