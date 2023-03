Sei Nazioni di Rugby, Innocenti: “L’Italia dimostrerà di essere all’altezza del Galles” (Di venerdì 10 marzo 2023) “L’Italia non è favorita, ci sono 150 anni di storia del Rugby Gallese che dimostrano che la nazionale avversaria è la favorita. Noi dobbiamo dimostrare di aver colmato il gap”. Lo ha detto il presidente della Fir, Marzio Innocenti commentando chi pronostica L’Italia come favorita nella sfida di domani del Sei Nazioni all’Olimpico contro il Galles. Eppure si tratta dello stesso Innocenti che, parlando prima dell’inizio del torneo, aveva detto di aspettarsi due successi degli Azzurri, che finora, in tre turni, hanno perso con Francia, Inghilterra e Irlanda, tenendo sempre testa (a parte il primo tempo di Twickenham) agli avversari. “Sono certo che dopo un anno ci approcciamo in modo diverso, perché le parole dei nostri ragazzi anche sono cambiate. C’è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 marzo 2023) “non è favorita, ci sono 150 anni di storia dele che dimostrano che la nazionale avversaria è la favorita. Noi dobbiamo dimostrare di aver colmato il gap”. Lo ha detto il presidente della Fir, Marziocommentando chi pronosticacome favorita nella sfida di domani del Seiall’Olimpico contro il. Eppure si tratta dello stessoche, parlando prima dell’inizio del torneo, aveva detto di aspettarsi due successi degli Azzurri, che finora, in tre turni, hanno perso con Francia, Inghilterra e Irlanda, tenendo sempre testa (a parte il primo tempo di Twickenham) agli avversari. “Sono certo che dopo un anno ci approcciamo in modo diverso, perché le parole dei nostri ragazzi anche sono cambiate. C’è ...

Rugby: Lamaro carica l'Italia 'Dobbiamo alzare il livello' Il capitano azzurro: "Contro il Galles bisogna evitare di concedere troppo all'inizio". ROMA - Alla vigilia della gara del Sei Nazioni contro il Galles, in scena all'Olimpico di Roma, Michele Lamaro carica il team azzurro. Il capitano dell'Italrugby, in conferenza stampa, ha speso parole chiare e decise. "Nell'approccio ... Antonio Chiarioni nuovo coordinatore degli arbitri della Fir Umbria Luigi Palombi e Vincenzo Iavarone , infatti, sono stati rispettivamente il numero 5 e 6 ufficiali di gara nell'ultima partita del Sei Nazioni che si è disputata tra Italia ed Irlanda lo scorso 25 ...